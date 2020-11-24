Во вторник, 24 ноября, растущая Луна в Рыбах будет провоцировать ситуации, когда трудно сдержать эмоции. Всем знакам Зодиака нужно будет постараться не проявлять негатив по отношению к окружающим. Важно помнить, что обострение конфликта невыгодно обоим сторонам. Поэтому лучше уделить внимание рутинным делам.

Сложнее всего приручить своих внутренних "демонов" будет трем знакам Зодиака.

Девы сегодня в разговоре с окружающими и коллегами могут перейти на повышенные тона. Больше всего вас может раздражать неорганизованность и опоздания, невыполненные обязательства со стороны руководства. Вы чувствуете себя не в своей тарелке также, когда вам задолжали или вы сами не сумели вернуть долг вовремя. Наберитесь терпения и подойдите к рассмотрению ситуации с аналитической точки зрения.

Весы, которые часто бывают застенчивыми и спокойными, будут чересчур эмоционально выражать свои чувства. Сегодня вас могут выводить из себя люди, которые хотят казаться лучше, чем на самом деле являются. Лучше держаться от таких индивидуумов подальше. Это могут быть люди, которые не умеют дружить или любители халявы. Постарайтесь на расстоянии убедиться, что окружению можно доверять.

Водолеи способны выйти из себя из-за разговоров о прошлом и слишком больших ожиданиях со стороны других. Тем более им неинтересны рутинные дела, которые они перекладывают на других, пока придумывают для себя занятие покреативнее. При этом Водолея может раздражать чрезмерно серьезное отношение к жизни или склонность поучать и морализировать.

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