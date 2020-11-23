В Украине, где число зараженных Covid-19 за минувшие сутки выросло на 10 945 человек, вчера коронавирус выявили у 491 ребенка и 447 медиков. Больше всего новых случаев инфицирования зафиксировали в Киеве (+1 212), Днепропетровской (+1 093), Киевской (+870) и Житомирской (+812) областях.

Об этом свидетельствует статистика Минздрава, обнародованная в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Общее число случаев Covid-19 в Украине достигло 635 689. Из них 11 075 оказались летальными (+124 за сутки). Выздоровели уже 291 060 пациентов с коронавирусом (+4 143).

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 23 ноября:

Киев - 60 218 (+1 212),

Винницкая область - 15 476 (+162),

Волынская область - 21 864 (+408),

Днепропетровская область - 29 654 (+1 093),

Донецкая область - 20 262 (+236)

Житомирская область - 26 966 (+812),

Закарпатская область - 21 538 (+170),

Запорожская область - 24 442 (+642),

Ивано-Франковская область - 32 296 (+437),

Киевская область - 31 212 (+870),

Кировоградская область - 4 358 (+100),

Луганская область - 5 679 (+13),

Львовская область - 41 279 (+400),

Николаевская область - 15 320 (+363),

Одесская область - 37 901 (+536),

Полтавская область - 18 557 (+314),

Ровенская область - 28 194 (+282),

Сумская область - 23 167 (+555),

Тернопольская область - 25 813 (+247),

Харьковская область - 51 637 (+239),

Херсонская область - 8 704 (+155),

Хмельницкая область - 26 430 (+203),

Черкасская область - 18 292 (+544),

Черновицкая область - 31 369 (+335),

Черниговская область - 15 061 (+617).

Напомним, ВОЗ предупредила Европу о третьей волне коронавируса.

Также мы писали о том, что вакцина от коронавируса компании Moderna обойдется в 25 - 37 долларов за дозу.