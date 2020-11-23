В Турции вакцинация граждан от коронавируса будет проводиться бесплатно. Около 10 миллионов доз вакцины уже отправлены в страну из Китая.

Об этом со ссылкой на главу Минздрава Турции Фахреттина Коджа пишет Hürriyet.

Так, министр сообщил о завершении переговоров с китайским производителем вакцин "Синовак". Все юридические составляющие выполнены, соглашение подписано.

"Не менее 10 млн доз вакцины уже отправлено в Турцию для начала вакцинации", - сказал Коджа.

При этом вакцинация турецких граждан будет проводиться абсолютно без ущерба для их кошельков.

Напомним, недавно президент Турции Реджем Эрдоган пообещал, что турецкая вакцина от коронавируса будет доступна всему миру.

Также мы писали о том, что в США вакцинация начнется меньше, чем через месяц.