В воскресенье, 22 ноября, в Днепре, возле здания одной из школ, где располагался избирательный участок, произошла стрельба. Полиции удалось обнаружить стрелявшего.

Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Так, инцидент произошел на улице Передовой, возле школы №117. Там была припаркован машина, водитель которой ждал пассажиров. В это время он увидел, как к машине подошли неизвестные и прокололи колеса. Рядом остановился другой автомобиль, неизвестные прокололи колеса и на этой машине.

При этом хулиганы крикнули обоим водителям: "Так делать нельзя". После этого неизвестные стали убегать. Их бросились догонять женщины, которые были во втором авто. Неизвестные, добежав (предположительно до своего авто), достали оружие, выстрелили два раза в воздух и поехали в сторону Донецкого шоссе.

На место вызвали полицию, правоохранители ввели план-перехват, в результате которого на Набережной Победы остановили иномарку, похожую на ту, в которой уехали злоумышленники.

В салоне автомобиля был только водитель. После осмотра транспортного средства было найдено около 15 листов с адресами избирательных участков. Водитель не смог объяснить, откуда у него эти документы. А когда фото водителя остановленной иномарки показали свидетелям инцидента - люди опознали его.

Напомним, вчера в полицию сообщили о более 400 нарушениях на втором туре выборов, половина из них - в Днепре.

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