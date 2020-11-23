По состоянию на утро понедельника 23 ноября, в Украине подтвердились 10 945 новых случаев заражения коронавирусом. Напомним, что последний антирекорд был отмечен 21 ноября, когда за сутки в стране было выявлено 14 580 зараженных.

Добавим, что вчера, 22 ноября, в стране было выявлено 12 079 новых случаев заражения коронавирусом.

О новых жертвах Covid-19 сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".

Общее число заболевших на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 635 689 человек. Выздоровели за последние 24 часа 4 143 пациента. Умерло за сутки 124 человека. Госпитализировано 1 165 человек. Среди новых зараженных 491 ребенок и 447 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (1 212 человек), Запорожской области (642), Киевской области (870) и Житомирской области (812).

Напомним, что ВОЗ предупредила Европу о третьей волне коронавируса.

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