США остаются мировым лидером по числу как зараженных так и жертв коронавирусной инфекции. И ситуация усугубляется с каждым днем. Как оказалось, в Нью-Йорке в передвижных моргах на набережной Бруклина еще с весны хранятся тела около 650 погибших зараженных.

Об этом передает газета The Wall Street Journal.

Временные морги это не что иное, как тяжелые грузовики с морозильными камерами. Тела многих умерших до сих пор остаются там, потому что их родственников не удалось отыскать или же у них просто нет средств, чтобы оплатить расходы по хранению тела и затем похороны.

Несмотря на то, что судмедэксперты продолжают разыскивать родственников умерших, все еще около 230 погибших остаются без документального оформления. Эти жертвы коронавируса или проживали отдельно от семьей, или же данные об их родных устарели либо неверны.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что на саммите G20 решили помочь пострадавшим от коронавируса бедным странам.