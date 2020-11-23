Йеменские хуситы заявили о том, что нанесли ракетный удар по распределительной станции госкомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco в городе Джидда.

Хуситы даже посоветовали работающим в Саудовской Аравии иностранным компаниям быть внимательными, поскольку подобные обстрелы будут продолжаться и в дальнейшем.

Так, представитель группировки "Ансар Аллах" Яхья Сариа написал в Twitter, что удар нанесен крылатой ракетой Quds-2, которая недавно поступила на их вооружение.

Ранее йеменские хуситы 10 беспилотниками атаковали один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов "Абкейк" компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии.

Другое нападение было осуществлено на второе по величине нефтяное месторождение страны Хураис. Хуситы заявили тогда, что удар стал ответом на деструктивные действия Эр-Рияда.

Ранее "Страна" сообщала, что Саудовская Аравия уничтожила в Йемене четыре объекта хуситов, где производились морские дроны.



Так же мы рассказывали, что после авиаудара саудитов в Йемене погиб глава правительства хуситов.