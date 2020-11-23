Очередной старт ракеты-носителя Falcon-9 компании SpaceX не состоялся из-за плохой погоды.

Запуск на орбиту тяжелой ракеты с новой партией из 60 мини-спутников для глобальной сети Starlink перенесен на сутки из-за неблагоприятных погодных условий.

Об этом SpaceX сообщила в своем официальном Twitter.

Запуск 16-й по счету группы интернет-спутников Starlink планируется осуществить 23 ноября в 21:34 по времени Восточного побережья США (24 ноября в 04:34 по Киеву - Ред.) с 40-го стартового комплекса космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 24 октября. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 893 космических аппаратов системы Starlink.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 000 космических аппаратов данного типа (в последующем - из 30 000) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Ранее "Страна" сообщала, что несмотря на проблемы с люком SpaceX успешно запустила к МКС корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами.