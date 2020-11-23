В США продолжается эпопея с пересчетом голосов, которая пока складывается не в пользу действующего президента Дональда Трампа.

Более того, уже раздаются призывы из его собственной партии признать поражение и начать процедуру передачи власти.

Так, например, Лиза Мурковски, сенатор-республиканец от Аляски, потребовала от Дональда Трампа начать переходный период передачи власти Джо Байдену.

Она заявила, что союзники президента развернули "кампанию давления", на законодателей ряда штатов, призванную остановить сертификацию результатов голосования.

"По мере того, как штаты завершают выборы 2020 года и утверждают результаты, все мы обязаны обеспечить соблюдение нами чистоты избирательного процесса и защиту веры американцев в нашу избирательную систему. Каждый штат работал над обеспечением свободного и справедливого избирательного процесса. У президента Трампа была возможность через суд предъявить свои претензии, до сих пор суды признавали их необоснованными. Кампания по оказанию давления на законодателей от штатов, чтобы повлиять на результаты выборов, не только беспрецедентна, но и несовместима с нашим демократическим процессом", - добавила Мурковски, которая до этого в числе еще нескольких сенаторов-республиканцев поздравила демократа Джозефа Байдена с победой на выборах в США.









Сенатор напомнила, что претензии президента и судебные иски с целью пересмотра результатов были признаны несколькими судьями "безосновательными".



Мурковски входит в число немногих республиканцев, которые признали победу Байдена на выборах 2020 года. Подавляющее большинство сенаторов-республиканцев и членов Конгресса не признают поражение Трампа, либо избегают высказывать свою позицию по поводу итогов выборов, отмечает издание.

Юристы Трампа пытаются оспорить результаты подсчета голосов, основываясь на нарушениях при голосовании по почте.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее. Однако, на основании имеющихся данных, 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также в обращении к нации объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.