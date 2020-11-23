Сотрудник благотворительной организации из Великобритании Ян Джонс отправился в поездку в Индию. Там он пережил заражение коронавирусом, лихорадку денге и малярию, а сейчас поправляется после укуса ядовитой кобры в Джодхпуре (штат Раджастхан).

Об этом сообщает индийское издание The Indian Express.

Уроженец острова Уайт, Джонс был госпитализирован в местную больницу после того, как на прошлой неделе его укусила индийская черная королевская кобра в деревне неподалеку от города Джодхпур. У мужчины проявились типичные симптомы отравления змеиным ядом: потеря остроты зрения и трудности при ходьбе. Врачи заверили, что со временем они пройдут.

"Джонс обратился к нам на прошлой неделе после укуса змеи в деревне. Первоначально мы подозревали, что он по второму кругу заразился коронавирусом, но его тест оказался отрицательным", - сказал доктор Абишек Татер.

Джонс сам бывший медицинский работник. Он прибыл в Индию, чтобы наладить работу благотворительной социальной инициативы в поддержку традиционных ремесленников в Раджастане. Он поселился в помещении склада этой организации, чтобы быть ближе к людям, которых он поддерживает. На территории склада его и укусила кобра.

Напавшая на британца змея

Семья Джонса объявила в интернете сбор средств на его лечение. Уже удалось собрать более 12 000 фунтов стерлингов.

"Папа - боец. Во время своего пребывания в Индии он уже страдал от малярии, лихорадки денге и Covid-19", - сказал его сын Себ Джонс.

Сам же Ян считает, что остался живым после всех передряг благодаря своему доброму сердцу.

Летом "Страна" рассказывала о жителе Тернопольской области, который трижды заражался коронавирусом.

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