В Гватемале протестующие подожгли здание Конгресса после одобрения депутатами секвестра бюджета в сфере образования и здравоохранения страны.

Об этом сообщает "The Guardian".

Так, около 7 тысяч человек собрались под стенами парламента, протестуя против бюджета, который депутаты урезали в области образования и здравоохранения.

По мнению демонстрантов, парламент принял изменения тайно, поэтому они подожгли часть здания Конгресса страны.

Причиненный ущерб зданию парламента в настоящее время еще подсчитывается.

Также сообщается, что президент Гватемалы Алехандро Джиямматтей уже осудил поджог части здания парламента. Он также добавил, что сейчас встречается с разными группами депутатов для внесения изменений в контраверсионный бюджет.

В то же время вице-президент страны Гильермо Кастилло уже предложил свою отставку и призвал президента последовать его примеру "ради блага страны".

Напомним, 21 ноября в Париже полиция водометами разгоняла протестующих против запрета журналистам снимать правоохранителей.

Также сообщалось, что в Ереване на акции протеста против Пашиняна авто протаранило цепь демонстрантов.