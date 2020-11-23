Пока США с весны являются мировым лидером по абсолютному числу смертей от коронавируса, специалисты определили европейские страны с самым высоким уровнем смертности от Covid-19 на каждые сто тысяч населения. "Рекордсменом" оказалась Чехия.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав республики, который опирается на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Статистика показала: за последние 14 дней больше всего смертей от коронавируса в Евросоюзе в пересчете на 100 тысяч человек зарегистрировано в Чехии – 23,4. На втором месте Бельгия с показателем 22,1, на третьем – Болгария (17,2), на четвертом - Польша (14,3), а на пятом - Словения (14,0).

За минувшие сутки в Чехии прибавилось 3 187 зараженных, что почти на одну тысячу меньше, чем в этот же день неделей ранее и в пять раз меньше рекордных суточных показателей конца октября.



Всего по данным на вечер воскресенья в стране насчитывается 89 536 зараженных коронавирусом, из которых 5421 человек госпитализирован.

Ранее "Страна" приводила последние данные заболеваемости в Украине.

Мы также сообщали, что Чехия больше не планирует из-за коронавируса продлевать визы украинцам и другим иностранцам.