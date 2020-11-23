Участники стран "Большой двадцатки" заявили о необходимости срочно установить контроль над распространением коронавируса нового типа, так как то этого напрямую зависит восстановление мировой экономики.

Об этом говорится в итоговом заявлении саммита G20, передает "Reuters" в воскресенье, 22 ноября.

"Мы полны решимости продолжать, пока это необходимо, использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для сохранения жизни людей, рабочих мест и доходов населения, поддержки восстановления мировой экономики, а также повышения устойчивости финансовой системы при одновременном предотвращении рисков снижения экономической активности", - указано в коммюнике.

Также участники саммита обязались помочь наиболее пострадавшим в результате пандемии коронавируса странам.

"Мы продолжим прилагать усилия для защиты жизней и оказания помощи. <...> Необходимо координировать наши действия на глобальном уровне и действовать солидарно. Мы стремимся привести мир к восстановлению после пандемии", - говорится в документе.

Саммит G20 состоялся с 21 по 22 ноября под председательством короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в формате видеоконференции. Участники встречи обсудили в первую очередь меры по борьбе с пандемией COVID-19, а также процесс восстановления глобальной экономики.

Напомним, в ООН назвали неизбежным дефолт из-за коронавируса в бедных странах.

Также мы писали, в 2021 году из-за восстановления мировой экономики падение доллара может достичь 20%.