Согласно данным экзитполов, во втором туре выборов мэра Ужгорода, которые прошли сегодня, одержал победу действующий городской глава Богдан Андриив, получив 51,4% голосов.

Об этом сообщает издание "Перший".

Так, кандидаты получили следующие результаты:

Богдан Андриив - 51,4% (12 295)

Виктор Щадей ("Слуга народа") - 46,19% (11 040).

В данный момент подсчитано 91,30% протоколов. Явка на выборах в Ужгороде составила около 27,9%. По состоянию на 20:00 проголосовали 25146 ужгородцев из 90 143, внесенных в списки избирателей.

Напомним, в воскресенье, 22 ноября, состоялся второй тур выборов мэра в 11 городах: Львове, Днепре, Николаеве, Ровно, Полтаве, Черкассах, Ужгороде, Никополе, Славянске, Бердянске, Дрогобыче.

Как сообщалось, явка во втором туре выборов сегодня составила почти 30%. Неделю назад было 23,9%.