В Сумской области случился пожар в пятиэтажном отеле. В результате были эвакуированы 26 человек.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС Украины в регионе.

"22 ноября в 16:42 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании кровли в здании пятиэтажного отеля ул. Циолковского в г. Глухов", — говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован спустя час, в 17:43. Причина возгорания устанавливается.

Спасатели эвакуировали 26 человек. Никто не погиб, пострадавших также нет.

Напомним, недавно в Днепропетровской области во время пожара погибли три ребенка. Тогда в доме находились три ребенка: 2015, 2017 и 2019 годов рождения.

Также сообщалось, что в Киеве мужчина погиб во время пожара в пятиэтажке, где загорелся матрас в квартире.