Под Сумами загорелся пятиэтажный отель, эвакуировали 26 человек
В Сумской области случился пожар в пятиэтажном отеле. В результате были эвакуированы 26 человек.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС Украины в регионе.
"22 ноября в 16:42 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании кровли в здании пятиэтажного отеля ул. Циолковского в г. Глухов", — говорится в сообщении.
Пожар был ликвидирован спустя час, в 17:43. Причина возгорания устанавливается.
Спасатели эвакуировали 26 человек. Никто не погиб, пострадавших также нет.
Напомним, недавно в Днепропетровской области во время пожара погибли три ребенка. Тогда в доме находились три ребенка: 2015, 2017 и 2019 годов рождения.
Также сообщалось, что в Киеве мужчина погиб во время пожара в пятиэтажке, где загорелся матрас в квартире.