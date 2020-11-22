Пресс-секретарь президента Украины Юля Мендель опубликовала фотографии пирожных брауни в виде мишек, один из которых выглядел не очень аппетитно. Однако вскоре удалила пост.

Публикация, от которой остались одни лишь скриншоты, появилась в Инстаграм 34-летней помощницы главы государства днем 22 ноября.

Фото Мендель снабдила подписью с философским налетом: "Жизнь не идеальна. Шестой мишка брауни - яркое тому доказательство".

Почему фото было удалено, неясно.

Десять дней назад, после новости о заражении коронавирусом Зеленского, появилась информация о том, что вирус подхватила и Мендель. Однако она ее опровергла.

Ранее "Страна" рассказывала, что за август пресс-секретарь заработала в полтора раза больше Зеленского.