"Жизнь не идеальна". Мендель опубликовала и вскоре удалила фото кексов-мишек брауни
Пресс-секретарь президента Украины Юля Мендель опубликовала фотографии пирожных брауни в виде мишек, один из которых выглядел не очень аппетитно. Однако вскоре удалила пост.
Публикация, от которой остались одни лишь скриншоты, появилась в Инстаграм 34-летней помощницы главы государства днем 22 ноября.
Фото Мендель снабдила подписью с философским налетом: "Жизнь не идеальна. Шестой мишка брауни - яркое тому доказательство".
Почему фото было удалено, неясно.
Десять дней назад, после новости о заражении коронавирусом Зеленского, появилась информация о том, что вирус подхватила и Мендель. Однако она ее опровергла.
Ранее "Страна" рассказывала, что за август пресс-секретарь заработала в полтора раза больше Зеленского.
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