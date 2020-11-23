Петр Порошенко не получил "ключи от Западной Украины". Во втором туре выборов кандидат от его партии Олег Синютка с большим отрывом проиграл нынешнему мэру Львова Андрею Садовому, которого переизбрали в четвертый раз.

По данным экзитполов, Садовой набрал почти вдвое больше голосов (62% против 37%).

Это стало ударом для Порошенко, который рассчитывал сделать Львов базой для наступления по всей стране. И, наоборот, порадовало Зеленского, который поддерживал Садового, чтобы не допустить попытки реванша Порошенко.

"ЗУНР (Западно-украинская народная республика, - Ред.) для Порошенко отменяется", - пошутил в Facebook местный журналист Андрей Скоп.

"Страна" разбирались, почему львовяне снова выбрали Садового и чего ждать Львову теперь.

"Порошенко не надо было столько здесь отсвечивать"

Хоть Садовой правит Львовом рекордно долгий срок - 14 лет, его главное преимущество в том, что местные хорошо с ним знакомы. В отличие от Синютки, который, во-первых, не местный (франковчанин), а во-вторых, и во время работы замом Садового, и губернатором Львовщины, его деятельность была малозаметна.

Не помог даже пиар Порошенко, который перед выборами зачастил во Львов для агитации за протеже.

Несмотря на претензии к Садовому (разбитые дороги, проблема с транспортом, нуждающиеся в реконструкции дома, коррупция), многие голосовали по принципу "аби не гірше", а самые ярые сторонники ставили аватарки "Я за Івановича". Сам же Садовой обещал "добрі зміни" (перед выборами в городе спешно начали делать ремонты).

Поражение кандидата от Порошенко, по словам экспертов, также может свидетельствовать о том, что бывший президент не так уже популярен во Львове, как принято считать. А еще о неправильной тактике по завоеванию львовского электората.

"Порошенко не надо было столько здесь отсвечивать. А приезды ВИП-агитаторов типа Гончаренко или Луценко вообще были как диверсия, эпик-фэйл", - полагает местный политолог Михаил Куценко.

"Рабочий и колхозница" - так в шутку назвали это фото львовские журналисты. Порошенко часто ездил во Львов агитировать за своего кандидата Синютку. Фото: "Львовская политика"/Facebook

Еще одна причина провала кандидата от Порошенко - его кампания показалась львовянам слишком агрессивной.

"Избирательная кампания была агрессивной и грубой. Видно было, что против Садового играет не столько Синютка, сколько Порошенко", - говорит политолог Александр Антонюк.

В минус сыграло и то, что политтехнологи Порошенко начали пытаться раскручивать тезисы, которые во Львове казались откровенно абсурдными - например, изображать Садового "агентом Кремля" (но об этом чуть ниже).

А сам Синютка, по его словам, вместо местных проблем сосредоточился на критике Зеленского, который негласно поддерживал Порошенко. А львовян предлежал всего интересовали более приземленные вещи вроде новых маршруток и дождевых стоков.

"Агрессивная риторика не совсем нравится львовянам. Политтехнологи Синютки использовали американскую модель. Предвижу, что сторонники проигравшего кандидата будут обзывать львовян "львивцями" или еще чем-то в этом роде", - добавляет эксперт Сергей Подолынный.

Черновол: "Поддержали мэра, который чуть не в задницу целовал Зеленского"

И действительно, "порохоботы" не стеснялись в выражениях по поводе победы Садового.

Бывший львовянин, а нынче сторонник Порошенко Тарас Черновол обозвал проголосовавших за нынешнего мэра "львивцями".

"Посмотрел на экзит-полы. Ну и живите теперь с этим. Львовянам респект и сочувствие, потому что они оказались в меньшинстве в родном городе, а львивцям... Варитесь сами теперь в своем прошлом. И не попробуйте больше жаловаться, что вам что-то не так делает зеленая центральная или такая же зеленая местные власти. В прошлом году не проголосовали за Зеленского, через год поддержали единственного мэра крупного города в Украине, который чуть ли не в задницу его целовал. Особое презрение и отвращение к тем, кто годами ноет и жалуется, а сегодня так и не поднял свою задницу и не пошел проголосовать. И не надо себе делать иллюзий по результатам выборов в городской совет. Там состав: хоть туда, хоть сюда. Сейчас большинство сформируют вокруг не самой фракции ЕС, а вокруг "Самопомощи" и прислужников центральной власти. Это какой-то трэш! Город, где слуги даже в совет не попали, стал едва ли не единственным безусловным успехом для Зеленского и его компании. Гудбай моя бывшая малая Родина. Иґноре аль. Извините за эмоции", - написал Черновол в Facebook.

Эксперт Роман Тузяк говорит, что кандидат от Порошенко перебрал с черным пиаром, ботофермами и бигбордами.

"Похоже, президентские выборы Порошенко так ничему и не научили", - говорит Тузяк.

Как Садового "сепаром" объявили

В день выборов на близких к Порошенко телеканалах даже заявили о "русском мире" во Львове, что очень повеселило львовян.

"Во Львове активно развивается пророссийское движение. Не знали? Теперь знайте. Спасибо каналу "Прямой" и Петру Порошенко, спасаете Львов от того, чего нет, но ок, выборы ведь. Но зачем на Львов наговаривать?" - написала в Facebook журналистка Марьяна Пьецух.

Порохоботы действительно называли Садового чуть ли не "сепаром" и "агентом Кремля", от которого Львов "спасет Порошенко".

"Это противостояние двух бывших коллег, мэра и его зама, когда хотелось, чтобы победил сильнейший, попытались превратить в некое соревнование русского мира и спасения Украины под крылом Порошенко. Я понимаю, что технологии и выборы, но со стороны какой имидж создали Львову? Я будто читала и слышала о каком-то другом Львове, где уже Путин стоит на пороге, где уже флаг львовской народной республики лежит в ящике у Садового, где массовая русификация, потому что "Львов - открытый к миру" и вот вам последствия (хотя я писала раз, как во Львове обычные жители на ура переходят на русский)", - делится мнением Пьецух.

Ждет ли "Ивановича" досрочная отставка

Тем временем эксперты прогнозируют проблемы Садовому, если большинство в горсовете сформирует "Европейская солидарность", которая получила больше трети мест. Его партия "Самопомощь" на втором месте с почти 20%, еще 9% у "Голоса", по 7% - у оппозиционных Садовому "Варты" и "Свободы".

Может повториться ситуация прошлых лет, когда "Свобода", у которой было большинство, блокировала инициативы Садового. Еще большее противостояние, учитывая личный конфликт с Порошенко, может ждать Садового в новом горсовете. И оно чревато даже досрочной отставкой, как это было с его предшественником Буняком, которому горсовет объявил "импичмент".

Некоторые львовские журналисты уже размышляют о том, сколько лет продержится Садовой.

Впрочем, как уже заметил Черновол, коалицию могут сформировать и вокруг "Самопомощи". Правда, это сделать Садовому будет непросто.

В горсовете из 64 мандатов 26 у партии Порошенко, 17 у "Самопомощи", 8 у "Голоса", 7 у "Варты" и 6 у "Свободы". То есть "Евросолидарности" для создания большинства нужно всего 7 голосов. Которые она может легко найти за счет "Варты" и "Свободы" (обе партии выступали против Садового).

Но для того, чтобы вынести "импичмент" мэру нужно 2/3 голосов (43 депутата). А это возможно только если на сторону Порошенко перейдет фракция "Голоса". Что пока далеко не факт.