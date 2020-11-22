В городе Немиров Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого на месте погибли три человека.

Об этом сообщается в Фейсбук Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области.

ДТП произошло на улице соборной рано утром 22 ноября. Информация о нем в службу "101" поступила в 3:26.

По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля ВАЗ 21099 допустил столкновение с автомобилем марки ЗИЛ 554, который остановился на проезжей части улицы из-за неисправности - блокировки подшипника.

При столкновении водитель легковушки и два его пассажира скончались от травм сразу. Спасателям пришлось с помощью спецоборудования деблокировать тела жертв аварии из салона транспортного средства.

Ранее "Страна" рассказывала о ДТП с двумя автомобилями подо Львовом, в котором пострадали четверо детей.

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