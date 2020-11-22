В сегодняшнем эфире, 22 ноября, Тина Кароль, соведущая шоу "Танцы со звездами", также вышла на паркет проекта впервые за все годы, которые Тина ведёт шоу.

Она станцевала на паркете с участницей шоу "Танцы со звездами" Юлией Саниной (фронтвумен группы The Hardkiss).

Тина Кароль, Юлия Санина и её партнёр Дима Жук исполнили трио - румбу.



Ранее "Страна" сообщала, что еще один ведущий "Танцев со звездами" Юрий Горбунов впервые в истории проекта станцевал на паркете. Он исполнил квикстеп с участницей проекта Надеждой Мейхер и её партнером. Номер был стилизирован под известную комедию "За двумя зайцами". Одним из "зайцев", собственно, и был Горбунов. А вторым был партнёр Надежды Мейхер Кирилл Васюк.



Также напомним, что сегодняшний эфир удивил тем, что телеведущая Леся Никитюк появилась лысой в эфире шоу "Танцы со звездами". На эфире Никитюк предстала сначала в парике с длинными светлыми волосами. А потом, во время приветственного слова, внезапно сорвала парик и осталась лысой. "Страна" опубликовала видео этого момента.