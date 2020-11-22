В полицию сообщили о более 400 нарушениях на втором туре выборов. Половина из них - в Днепре
В воскресенье в день голосования во втором туре местных выборов зарегистрировали 407 сообщений о нарушениях избирательного процесса.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.
"В день голосования полицейские зарегистрировали 407 сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса", - говорится в сообщении.
Распределение нарушений по городам:
- Днепропетровская (Днепр и Никополь) — 206,
- Львовская область (Львов, Дрогобыч) — 46,
- Полтава — 41,
- Ровно — 34,
- Николаев — 26,
- Славянск — 15,
- Бердянск — 14,
- Ужгород — 12,
- Черкассы — 11
- Кировоградская область — 2.
По большей части события касались фотографирования избирательного бюллетеня или избирательной документации - 177, незаконной агитации — 36, подкупа избирателей — 20, конфликта — 13, уничтожения или порчи бюллетеня или другой избирательной документации — 12, фальсификации избирательных документов — 8, незаконного опроса — 4, конфликтов между членами ТИК (УИК) — 3, попытки или вынесения избирательного бюллетеня — 3.
Также в полиции добавили, что по результатам проведенных проверок было составлено 10 административных протоколов, а в ЕРДР внесены сведения об 11 уголовных производствах.
Напомним, сегодня, 22 ноября, в 11 городах страны прошел второй тур выборов мэров. Явка на них составила 30%.
"Страна" следила за тем, как проходил день голосования в режиме онлайн.