В воскресенье в день голосования во втором туре местных выборов зарегистрировали 407 сообщений о нарушениях избирательного процесса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

"В день голосования полицейские зарегистрировали 407 сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса", - говорится в сообщении.

Распределение нарушений по городам:

Днепропетровская (Днепр и Никополь) — 206,

Львовская область (Львов, Дрогобыч) — 46,

Полтава — 41,

Ровно — 34,

Николаев — 26,

Славянск — 15,

Бердянск — 14,

Ужгород — 12,

Черкассы — 11

Кировоградская область — 2.

По большей части события касались фотографирования избирательного бюллетеня или избирательной документации - 177, незаконной агитации — 36, подкупа избирателей — 20, конфликта — 13, уничтожения или порчи бюллетеня или другой избирательной документации — 12, фальсификации избирательных документов — 8, незаконного опроса — 4, конфликтов между членами ТИК (УИК) — 3, попытки или вынесения избирательного бюллетеня — 3.

Также в полиции добавили, что по результатам проведенных проверок было составлено 10 административных протоколов, а в ЕРДР внесены сведения об 11 уголовных производствах.

Напомним, сегодня, 22 ноября, в 11 городах страны прошел второй тур выборов мэров. Явка на них составила 30%.

"Страна" следила за тем, как проходил день голосования в режиме онлайн.