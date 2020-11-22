Явка во втором туре выборов мэров сегодня оказалась на 6% выше показателя недельной давности
По состоянию на 20:00 воскресенья средняя явка избирателей во втором туре местных выборов в 11 городах, которые прошли сегодня, составила почти 30% (29,53%).
Об этом сообщила пресс-служба ЦИК в Facebook.
Как голосовали избиратели:
- Днепр 23,93%
- Никополь 24,20%
- Славянск 32,40%
- Ужгород 27,94%
- Бердянск 39,23%
- Львов 38,94%
- Дрогобыч 30,21%
- Николаев 28,40%
- Полтава 25,52%
- Ровно 30,35%
- Черкассы 26,02%
В то же время, по данным Гражданской сети "Опора", явка в 11 общинах составляет 29,3% (погрешность 1,4%).
Также глава правления "Опоры" Ольга Айвазовская напомнила, что явка 25 октября на это время была 36,88% по данным ЦИК и 35,9% по данным "ОПОРЫ" (погрешность 1,14%). 15 ноября явка была 23,9%.
Напомним, в воскресенье, 22 ноября, состоялся второй тур выборов мэра в 11 городах: Львове, Днепре, Николаеве, Ровно, Полтаве, Черкассах, Ужгороде, Никополе, Славянске, Бердянске, Дрогобыче.
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