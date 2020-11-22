Явка сегодня составила почти 30%. Фото: "Страна"

По состоянию на 20:00 воскресенья средняя явка избирателей во втором туре местных выборов в 11 городах, которые прошли сегодня, составила почти 30% (29,53%). 

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК в Facebook.

Как голосовали избиратели:

  • Днепр 23,93%
  • Никополь 24,20%
  • Славянск 32,40%
  • Ужгород 27,94%
  • Бердянск 39,23%
  • Львов 38,94%
  • Дрогобыч 30,21%
  • Николаев 28,40%
  • Полтава 25,52%
  • Ровно 30,35%
  • Черкассы 26,02%

Пост ЦИК в Facebook

В то же время, по данным Гражданской сети "Опора", явка в 11 общинах составляет 29,3% (погрешность 1,4%).

Также глава правления "Опоры" Ольга Айвазовская напомнила, что явка 25 октября на это время была 36,88% по данным ЦИК и 35,9% по данным "ОПОРЫ" (погрешность 1,14%). 15 ноября явка была 23,9%.

Пост Айвазовской в Facebook

Напомним, в воскресенье, 22 ноября, состоялся второй тур выборов мэра в 11 городах: Львове, Днепре, Николаеве, Ровно, Полтаве, Черкассах, Ужгороде, Никополе, Славянске, Бердянске, Дрогобыче.

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