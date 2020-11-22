По состоянию на 20:00 воскресенья средняя явка избирателей во втором туре местных выборов в 11 городах, которые прошли сегодня, составила почти 30% (29,53%).

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК в Facebook.

Как голосовали избиратели:

Днепр 23,93%

Никополь 24,20%

Славянск 32,40%

Ужгород 27,94%

Бердянск 39,23%

Львов 38,94%

Дрогобыч 30,21%

Николаев 28,40%

Полтава 25,52%

Ровно 30,35%

Черкассы 26,02%

В то же время, по данным Гражданской сети "Опора", явка в 11 общинах составляет 29,3% (погрешность 1,4%).

Также глава правления "Опоры" Ольга Айвазовская напомнила, что явка 25 октября на это время была 36,88% по данным ЦИК и 35,9% по данным "ОПОРЫ" (погрешность 1,14%). 15 ноября явка была 23,9%.

Напомним, в воскресенье, 22 ноября, состоялся второй тур выборов мэра в 11 городах: Львове, Днепре, Николаеве, Ровно, Полтаве, Черкассах, Ужгороде, Никополе, Славянске, Бердянске, Дрогобыче.