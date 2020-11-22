В воскресенье, 22 ноября, ведущий шоу "Танцы со звездами" Юрий Горбунов впервые станцевал на паркете.

Так, бессменный ведущий проекта "Танцы со звездами" впервые за всю историю шоу станцевал на паркете. Он исполнил квикстеп с участницей проекта Надеждой Мейхер и её партнером. Номер был стилизирован под известную комедию "За двумя зайцами". Одним из "зайцев", собственно, и был Горбунов. А вторым был партнёр Надежды Мейхер Кирилл Васюк.

В одном из прошлых сезонов на проекте подобный номер в стиле "За двумя зайцами" исполняла участница шоу, актриса Ольга Сумская.



Ранее "Страна" сообщала, что на прошлой неделе Влад Яма получил травму в эфире. Это произошло во время танца с одной из пар конкурсантов, Юлией Саниной (фронтвумен группы The Hardkiss) и её партнёром. Они исполняли фьюжн.



Также напомним, что в сегодняшнем эфире телеведущая Леся Никитюк появилась лысой в эфире шоу "Танцы со звездами". На эфире Никитюк предстала сначала в парике с длинными светлыми волосами. А потом, во время приветственного слова, внезапно сорвала парик и осталась лысой.