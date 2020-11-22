В воскресенье, 22 ноября, Леся Никитюк появилась на "Танцах со звездами" лысой.

Телеведущая Леся Никитюк (известная по проекту "Орел и решка") стала приглашенным судьёй в шоу "Танцы со звездами". На эфире Никитюк предстала сначала в парике с длинными светлыми волосами. А потом, во время приветственного слова, внезапно сорвала парик и осталась лысой.



Неизвестно, это грим, или Леся Никитюк действительно побрила голову наголо.



Хотя судя по Instagram-аккаунту телеведущей, скорее это грим, так как Никитюк перед выступлением готовил стилист, зачесывая волосы, как при наложении грима.



Отметим, что недавно в таком же образе "лысого гримма" появлялась певица Jerry Heil. Вероятно, Леся Никитюк повторила этот гримм.

Также в "гру" вернулся член жюри Влад Яма, который на прошлом эфире получил травму, когда исполнял номер с участницей проекта Юлией Саниной (фронт-вумен группы The Hardkiss).

Влад Яма сообщил, что ему завтра сделают операцию. Однако что это была за травма, судья шоу не сообщил.



"Но операция завтра, сегодня - танцы", -заявил Яма.



Ранее "Страна" сообщала, что Стало известно, как карантин повлияет на выход шоу "Танцы со звездами". Эфиры будут проходить без гостей. Деньги за купленные билеты вернет официальный партнер проекта.



Также напомним, что из "Танцев со звездами" ушел футболист-"холостяк". Он набрал меньше всего голосов зрителей и баллов от жюри.