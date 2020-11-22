Американский миллиардер Джордж Сорос заявил, что Европейский Союз должен отреагировать на вызов, брошенный Венгрией и Польшей, которые заблокировали семилетний бюджет сообщества. Будапешт и Варшава сделали это в знак протеста против установления зависимости между доступом к деньгам ЕС и соблюдением верховенства права.

Об этом говорится статье Сороса, опубликованной 18 ноября в Project Syndicate.

Автор напомнил, что Венгрия и Польша наложили вето на предложенный Евросоюзом семилетний бюджет в размере 1,15 триллиона евро (1,4 триллиона долларов) и Европейский фонд восстановления в 750 миллиардов евро. Хотя эти две страны являются крупнейшими бенефициарами бюджета, их правительства категорически против требования верховенства права, принятого в ЕС по указанию Европарламента.

"Они знают, что грубо нарушают закон, и не хотят расплачиваться за последствия. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и, в меньшей степени, фактический правитель Польши Ярослав Качиньский выступают не столько против абстрактной концепции верховенства закона. Для них принцип верховенства закона кладет предел их личной и политической коррупции", - отметил Сорос.

Он добавил, что две страны пошли на такой шаг в тот момент, когда Европа страдает от опасного всплеска случаев COVID-19, и это привело в замешательство представителей других стран ЕС.

В случае отсутствия соглашения по новому бюджету старый бюджет, срок действия которого истекает в конце 2020 года, будет продлеваться ежегодно.

Тем не менее Сорос указывает на возможность обойти вето: принятое недавно условие, по которому финансирование ЕС можно получать исключительно при соблюдении принципа верховенства закона. То есть из нового бюджета Евросоюза ни Венгрия, ни Польша не получат никаких выплат как раз потому, что не соблюдают этот принцип.

"Вопрос в том, сможет ли ЕС во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель проявить политическую волю", - написал Сорос.

Он охарактеризовал себя как убежденного сторонника ЕС в виде открытого общества, построенного на верховенстве закона. Как венгерского еврея по происхождению его особенно беспокоит ситуация в Венгрии, где он занимается благотворительностью более 30 лет.

Далее Сорос обрисовал ситуацию в Венгрии, где "Орбан построил тщательно продуманную клептократическую систему, чтобы слепо грабить страну".

"Трудно оценить, насколько он обогатил свою семью и друзей, но многие из них стали чрезвычайно богатыми. Орбан сейчас использует новую волну COVID-19, чтобы внести поправки в Конституцию Венгрии и закон о выборах и закрепиться на посту пожизненного премьер-министра конституционными средствами. Это трагедия для венгерского народа", - считает Сорос.

Миллиардер завершил статью выводом: ЕС не может позволить себе идти на компромисс в отношении положений о верховенстве закона. От того, как он отреагирует на вызов, брошенный Орбаном и Качиньским, будет зависеть, выживет ли он как открытое общество, верное ценностям, на которых оно было основано.

Ранее "Страна" приводила мнение, согласно которому подобные заявления Сороса свидетельствуют о том, что он готовит "цветную революцию" в Венгрии.

Отметим, что противостояние Сороса и Орбана продолжается уже давно. Подробнее об этом можно прочитать здесь.