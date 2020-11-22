Сегодня, 22 ноября, в Ужгороде, где прошел второй тур местных выборов, председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров хотел попасть на избирательный участок № 210748 с помощью приложения "Дія".



Об этом сообщает пресс-служба Гражданской сети "ОПОРА" на своем сайте.

Сообщается, что чиновник не имел при себе паспорта гражданина Украины и для установления своей особы планировал показать членам УИК документы с помощью приложения "Дія".

"Действующий председатель Закарпатской областной администрации Алексей Петров пришел на избирательный участок № 210748 около 18:00 и пытался зарегистрироваться на участке во время голосования с помощью приложения "Дія", ведь паспорт гражданина Украины председатель ОГА у себя не имел", - говорится в материале.

Закарпатская команда "ОПОРЫ" констатирует, что Алексей Петров, как глава ОГА, не имел оснований находиться на участке, поэтому его намерение зарегистрироваться на УИК во время голосования является признаком нарушения законодательства.



Ранее "Страна" сообщала, что в Ровно во время второго тура местных выборов пытались подкупить избирателей. К 14:00 22 ноября в полицию Ровенской области поступили 14 сообщений о нарушениях избирательного законодательства.



Также напомним, что во Львове на трех участках итоговые протоколы выборов мэра подписали до завершения голосования. Им грозит наказание - лишение свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.