В Высшем совете по нефти ОАЭ (SPC) объявили об открытии новых месторождений нетрадиционной сырой нефти на территории эмирата Абу-Даби. По предварительным данным, речь идет о бассейне объемом в 22 млрд баррелей.

Об этом сообщает эмиратское агентство "WAM".

Как отмечается, о новом открытии было объявлено в ходе онлайн-встречи во главе с наследным принцем Абу-Даби Мохамедом бен Зайедом Аль-Нахайяном и заместителем председателя SPC.

Во время совещания был утвержден план действий нефтяной компании Абу-Даби ADNOC по увеличению капиталовложений до 445 млрд дирхамов (примерно 121 млрд долларов США) в течение следующих пяти лет.

Отметим, что при нынешней цене на нефть (40$/баррель) новое месторождение оценивается в 880 млрд долларов.

Напомним, в прошлом году в Иране нашли новое огромное месторождение нефти.

Также сообщалось, что президент Беларуси Лукашенко попросил у главы РФ Путина месторождение нефти в России.