В Минске за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 22 ноября задержали более 200 человек. В их отношении правоохранители начали проверку.

Об этом сообщила в Фейсбук пресс-секретарь Главного управления внутренних дел Минского горисполкома Наталья Ганусевич.

По ее словам, в Минске предпринимались попытки собраться, чему предшествовали призывы выходить на протесты в разных месенджерах.

"С 12:00 до 13:00 в разных районах столицы собирались группы граждан, которые планировали в последующем направиться в центр города. Обозначив себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы, группы граждан выходили на проезжую часть в районе "Каменная горка", ул. Калиновского, ул. Голубева и других местах, блокируя при этом движение... общественного транспорта. В целях безопасности граждан и участников дорожного движения сотрудники милиции вытеснили собравшихся граждан с проезжей части", - отметила Ганусевич.

Она добавила, что участников несанкционированных мероприятий не раз предупреждали о недопустимости противоправных действий. После чего наиболее активные были задержаны.



"Протестующие игнорировали меры безопасности, приводили с собой малолетних детей. Кроме того, отдельные участники демонстрировали крайнее неуважение к сотрудникам правопорядка, использовали нецензурную лексику и жесты, некоторые из них находились в состоянии алкогольного опьянения", - добавила представитель милиции.

Между тем по данным правозащитного центра "Весна", на воскресных протестах в Беларуси задержаны 326 человек. Подавляющее большинство из них - в Минске.

Кроме столицы задержания проводились в Гродно, Бресте, Новолоцке, Заславле, Пинске, Ляховичах и поселке Боровляны под Минском.

Сразу после начала протестов "Страна" сообщала о 19 задержанных.

Мы также рассказывали, что власти белорусской столицы в связи с протестами решили закрыть десять станций метрополитена.