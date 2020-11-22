Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о территориальной принадлежности НКР, заявил, что армянская сторона не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха, и это значит, что, с точки зрения международного права, Карабах и прилегающие к нему территории являются частью Азербайджана.



Об этом сообщает российский телеканал "Россия 1".

Отмечается, что авторами текста заявления по Нагорному Карабаху были все три подписавшие его стороны. "Что касается самого текста, то мы делали это втроем - я, естественно, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян", - сказал российский лидер и добавил, что по-другому было невозможно.

Так, по его словам, договоренности были только между Арменией и Азербайджаном, а Москва выполняла лишь роль посредника и взяла на себя обязанности осуществить мирное разведение сторон.

Напомним, что 9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны договорились, что Баку получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Кроме того, в Карабахе будут присутствовать российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.



Также "Страна" сообщала, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Карабахский конфликт остался позади. Также Алиев аявил, что готов к нормальным отношениям с Арменией, если к власти там придут "здоровые силы".