Гражданская жена курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине актера Михаила Ефремова, заявила в Следственный комитет России о лжесвидетельстве семьи своего сожителя. По заявлению Ирины Стерховой начата проверка.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвокат Стерховой Вадима Никулина.

"По ее (Стерховой - Ред.) мнению, они (члены семьи Захарова - Ред.) давали ложные показания в судебном заседании и на предварительном следствии. Проверка проводится в настоящее время", - сказал Никулин.

По его словам, Стерхова считает неправдивыми слова жены Захарова Маргариты о том, что у них с Сергеем была прекрасная семья, что он ей отдавал деньги, жил с ней и постоянно приезжал, а также что Стерхову семья никогда не знала.

"Все это, конечно, вранье", - добавил адвокат.

В свою очередь адвокат троих членов семьи Захаровых Александр Добровинский сообщил ТАСС, что Маргарита была официальной женой Захарова на момент его гибели.

"Более того, все суды: и Пресненский, и апелляционный, и Хамовнический - пришли к одному мнению, что Ирина Стерхова не является потерпевшей. Зачем спорить с судами, тем более что это абсолютно бесперспективно", - удивился Добровинский.

А один из адвокатов Ефремова Андрей Алешкин сказал, что если показания семьи Захарова будут признаны ложными, то они не могут быть использованы судом в качестве доказательства вины актера. Следовательно, суд давал им оценку ошибочно.

"Суд, вынося на порочных показаниях приговор, нарушил право на защиту и на справедливое разбирательство. Я полагаю, что в случае подтверждения указанных фактов у нас будут все основания для отмены приговора", - сказал Алешкин. Он отметил, что защита будет прописывать эти основания в кассационной жалобе.

Ранее на одном из заседаний суда первой инстанции по делу Ефремова его адвокат Эльман Пашаев зачитал выжимку из поддельной справки участкового полицейского о том, что Стерхова сдавала Захарову койко-место в своей квартире в Подмосковье. Тогда как Стерхова утверждает, что являлась гражданской женой погибшего, на основании чего требует признать ее потерпевшей. В октябре выписавший поддельную справку полицейский был уволен.

А 20 ноября МВД России сообщило о возбуждении трех уголовных дел в отношении свидетелей, которые дали в суде по делу Ефремова заведомо ложные показания. Эти свидетели были допрошены по ходатайству Эльмана Пашаева.

Как сообщала "Страна", в октябре семья погибшего в ДТП потребовала у актера Ефремова дополнительной материальной компенсации.

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