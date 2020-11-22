Кандидат от партии Порошенко проигрывает второй тур выборов мэра Ровно
Согласно финальным результатам экзитпола, во втором туре выборов мэра Ровно, которые прошли 22 ноября, с результатом 50,94% побеждает Виктор Шакирзян.
Об свидетельствуют данные экзитпола центра СОЦИС.
Так, опрос показал следующие результаты:
- Виктор Шакирзян ("Ровно вместе") - 50,94%;
- Александр Третьяк ("Европейская солидарность") - 46,03%.
Отметим, что Третьяк уже второй кандидат от партии Петра Порошенко, который проиграл сегодня выборы. Ранее стало известно, что кандидат от "ЕС" Олег Синютка уступил действующему мэру Андрею Садовому во Львове.
Напомним, сегодня в 11 городах Украины, семь из которых областные центры, прошел второй тур выборов мэра. "Страна" следила за ходом выборов в режиме онлайн.
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