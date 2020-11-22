Советские Штаты Америки Почему в США становится все больше сторонников социализма и фанатов СССР

Александр Мороз: "Мы выпили с Кучмой водки, и он спросил: "Ты веришь, что я мог отдать приказ по Гонгадзе?" Экс-спикер Рады рассказал о том, как и когда к нему попали "пленки Мельниченко", кого он считает виновным в смерти Гонгадзе и как Кучма и Литвин пришли к нему в гости под Новый год