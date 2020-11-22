Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил о необходимости списать долги бедным странами, или, хотя бы, отстрочить их погашение до конца 2021 года из-за пандемии коронавируса.

Его слова передают "Новости ООН".

"Из-за кризиса резко сократились потоки прямых иностранных инвестиций, финансовые операции, в том числе денежные переводы", – сказал Гутерриш.

По его словам, сегодня стремительно растут объемы внешней задолженности, что может привести к неизбежной волне "суверенных дефолтов". Из-за этого Гуттериш считает, что богатые государства должны пойти на списание долгов некоторым странам, или, по крайней мере, отстрочить их погашение.

"Пандемия продемонстрировала хрупкость не только систем здравоохранения, но и глобальных институтов управления и многосторонних отношений. Мы должны взяться за разрешение кризиса и в ходе восстановления построить лучшее будущее", – заявил генсек ООН.

При этом он добавил, что здесь не обойтись без международного финансирования. Ведь сегодня, по его словам, страны, как никогда, нуждаются в финансовых средствах.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Совбез ООН не принимает полезных решений.

До этого в ООН заявили, что более девяти миллионов украинцев станут бедными из-за коронавируса, тяжелее всего будет на Донбассе.