В городе Городище Черкасской области полицейские сорвали сходку криминалитета. Преступников правоохранители задержали во время застолья в ресторане.

Об этом сообщается в Фейсбук полиции Черкасской области.

В пятницу, 20 ноября, в 23:00 на линию 102 поступила информация о том, что в Городище один из ресторанов работает с нарушением карантинных требований. Кроме того, звонивший сказал, что в помещении заведения группа вооруженных людей против воли удерживает человека.

В ресторан прибыли оперативники Управления уголовного розыска полиции Черкасской области, а также спецназовцы.

Правоохранители задержали пирующую компанию и выяснили, что в ней находились криминальные авторитеты из разных регионов страны. Под Черкассы они съехались на празднование освобождения из тюрьмы черкасского смотрящего. Также они обсуждали преступные планы. Правоохранители сорвали уголовную сходку.

У участников позднего ужина изъяли оружие, ножи и деньги. Сейчас личности 16 человек уже установлены и проверены по базам разыскиваемых.

"Среди присутствующих уже идентифицированы некоторые известные воры, смотрящие и положенцы (на воровском жаргоне люди, назначаемые "ворами в законе" и имеющие право принимать решения в их отсутствие и от их имени - Ред.) из Черкасс, Полтавы и Каменского. Полицейские отрабатывают их связи с другими представителями уголовного мира, вероятность того, что эти граждане причастны к совершенным преступлениям на территории области, а также для дальнейшего недопущения противоправных действий в Черкасской области", - отметил начальник полиции области Михаил Куратченко.

Ранее "Страна" писала о похожем случае в Киеве, где полицейские накрыли сходку криминальных авторитетов в ресторане.

Мы также сообщали о задержании участников уголовного сборища в Ирпене.