Кандидат в президенты США Джо Байден может сделать первые назначения в свою администрацию уже во вторник, 24 ноября.

Об этом заявил глава штаба Байдена Рон Клайн в эфире телеканала "АВС" в воскресенье, передает "Интерфакс".

"О первых назначениях избранного президента США вы узнаете во вторник", - сказал Клайн.

В то же время он не рассказал, о каких именно назначениях идет речь.

Напомним, американские выборы президента прошли 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальных итогов выборов еще нет. Тем не менее, на основании имеющихся данных, 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также в обращении к народу США объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Отметим, что Дональд Трамп заявил, что не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.