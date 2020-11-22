Во Франции, где планируют ослаблять локдаун в три этапа, на одной из ферм на западе обнаружили зараженных коронавирусом норок.

Об этом сообщает международное агентство новостей Reuters.



"1000 норок на ферме будут убиты", - заявило в воскресенье, 22 ноября, Министерство сельского хозяйства Франции.

По данным агентства, Франция начала проверку своих четырех норковых ферм в середине ноября.

"На данном этапе тесты показали, что вирус циркулирует на ферме в регионе Эр и-Луара. Вторая ферма осталась невредимой. На последних двух фермах еще продолжаются тестирования, результаты которых ожидаются в течение недели", - отметили в министерстве.

Отмечается, что случаи заражения норки также были зарегистрированы в других странах Европы, особенно в Швеции, Греции и Нидерландах.



Ранее "Страна" сообщала, что в отличии от Европы, украинские звероводы обещают не уничтожать норок. "У нас такой ситуации, как в Дании (там умертвили 17 миллионов животных), Швеции и Голландии не случится, потому что на любой ферме норки находятся на карантине", - заявили они.



Также напомним, что вслед за заражением коронавирусом норок на фермах в Нидерландах инфекция распространилась и среди пушных зверей в Дании. Датские ветеринары и фермеры в четверг, 8 октября, начали их забой. Коронавирус был зарегистрирован как минимум на 63 фермах, где содержится не менее 2,5 миллионов норок.