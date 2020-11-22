В Николаеве сегодня, 22 ноября, завершился второй тур выборов мэра.

В нем сошлись нынешний городской голова Александр Сенкевич из партии "Пропозиция" и представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Владислав Чайка.

Результаты экзитполов противоречивые.

По данным "Independent Researching Group", кандидат от ОПЗЖ Владислав Чайка набирает 51,96%, а действующий мэр Сенкевич 48,04%.

В тоже время, экзитпол издания НикВести, даёт обратную пропорцию:

Александр Сенкевич - 61,6%. Владислав Чайка - 38,4%.

В первом туре Сенкевич взял 38,94% голосов, а его ближайший оппонент Чайка - 29,31%.

"Страна" следила за ходом выборов в своей онлайн-трансляции.

Местные выборы в Украине начались 25 октября. 15 ноября прошел второй тур выборов мэров в отдельных городах. Новый раунд вторых туров прошел сегодня, 22 ноября.

И это еще не финал - вторые туры состоятся на следующих выходных и в декабре.