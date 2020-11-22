В Великобритании, где планируют ввести "ковидные паспорта", премьер-министр Борис Джонсон готов объявить об ослаблении коронавирусных ограничений на неделю Рождественских праздников.

Об этом сообщает британский телевизионный канал Sky News.

Отмечается, что ослабление будет действовать с 22 по 28 декабря при условии согласования с правительствами Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

"В соответствии с планом "четыре нации" семьям будет разрешено посещать рождественские церковные службы, а пабы и рестораны смогут работать в ограниченный период", - говорят в сообщении.

Джонсон, который все еще находится на самоизоляции, в воскресенье будет председательствовать на заседании кабинета министров, а затем в понедельник сделает заявление для парламента и опубликует свой "зимний Covid-план".

В офисе премьера заявили, что в нем также будет указано, как люди смогут увидеть своих близких на Рождество, несмотря на то, что министры ясно дали понять, что это не будет обычным праздничным периодом.



Ранее "Страна" сообщала, что в Германии, Словакии и Чехии отменят рождественские ярмарки, в Венгрии проведут их онлайн. В некоторых из этих стран сейчас введен комендантский час, это означает, что в 19.00 закрываются магазины, прекращается движение общественного транспорта. В правительственном указе говорится и о запрете "проведение любых мероприятий, включая культурных, а также рождественских ярмарок".



Также напомним, что Британия выделила астрономическую сумму для поддержки культуры в период Сovid-19. Лондон разработал инвестиционный пакет поддержки на сумму 6 млрд фунтов стерлингов.