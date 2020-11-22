В Ровно полицейские выявили попытку подкупа на избирательных участках, где проходит второй тур местных выборов. К 14:00 22 ноября в полицию Ровенской области поступили 14 сообщений о нарушениях избирательного законодательства.

Об этом написал отдел коммуникации полиции области.

В частности, на избирательном участке на улице Фабричной в Ровно работники полиции предупредили подкуп избирателей в пользу одного из кандидатов на должность мэра.

"Полицейские установили личность соорганизатора, которая предлагала избирателям определенную сумму средств с условием проголосовать за конкретно определенного кандидата. Чтобы получить вознаграждение, избиратель должен был подтвердить свое волеизъявление путем фотосъемки бюллетеня. По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателя). Также работникам полиции известна личность организатора", - сказал заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Ровенской области Руслан Стрельбицкий.

Кроме того, как отметил Стрельбицкий, в полиции зафиксированы семь случаев фотосъемки бюллетеней: шесть непосредственно в областном центре и еще один - на избирательном участке в Квасилове. В последнем случае проверка не подтвердила нарушения.

Причастные к противоправным действиям приглашены в Ровенский отдел полиции для дачи объяснений.

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