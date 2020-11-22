Вакцинация американцев может начаться 11 декабря. Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) может разрешить применение вакцины уже 10 декабря.

Об этом сообщает со ссылкой на главу группы быстрого реагирования по вопросам вакцин и лекарств от Covid-19 в Белом доме Монсефа Слауи американский телеканал CNN.

"В пятницу компания Pfizer подала заявку в FDA на получение разрешения на экстренное использование их вакцины от коронавируса. Эту заявку должен рассмотреть соответствующий комитет 10 декабря", - говорят в Белом доме.

Отмечается, что в случае утверждения распространения вакцины может начаться уже на следующий день.

По словам Монсефа Слауи, их план заключается в том, чтобы иметь возможность доставить вакцины в места иммунизации в течение 24 часов с момента утверждения. Потому вакцинацию может произойти 11 или 12 декабря.

Так, вакцину планируют давать группам наивысшего приоритета: медикам, пенсионерам, людям с сопутствующими заболеваниями. Дети получат вакцину в середине 2021 года, но самый низкий возраст для вакцинации пока не утвержден.

"Я не знаю, утвердит ли FDA вакцину для использования до этого возраста (12-14 лет - Ред.). Возможно, они остановятся в возрасте от 18 лет", - подытожили в материале.



Ранее "Страна" сообщала, что американская вакцина Pfizer повысила эффективность своей вакцины от коронавируса до 95%. По данным компании, вакцина показала эффективность вне зависимости от возраста, расы и этнической принадлежности испытуемых.



Также напомним, что в Великобритании введут "ковидные паспорта" для вакцинированных граждан. Их обладатели смогут свободно перемещаться по стране в условиях, когда действует множество ограничений.