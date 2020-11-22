В Совете нацбезопасности США подтвердили выход страны из Договора об открытом небе.

Об этом говорится в сообщении совета в Твиттере.

"Сегодня исполняется шесть месяцев с того момента, как США уведомили о выходе из Договора об открытом небе. Теперь мы более не являемся участником соглашения, которое на протяжении лет грубо нарушала Россия", - говорится в сообщении.

Как отметил глава Совета национальной безопасности США Роберт О'Брайен, "президент США всегда ставил Америку на первое место, объявляя о выходе из устаревших договоров и соглашений, которые служили интересам противников ценой нашей национальной безопасности".

Напомним, 21 мая глава США Дональд Трамп заявил, что страна выйдет из Договора об открытом небе, но оставлял возможность вернуться к его выполнению, если и Россия будет полностью его выполнять.

Договор 1992 года позволяет 34 государствам-членам осуществлять невооруженные наблюдательные полеты над территориями друг друга. Решение Трампа может повлиять на способность американских военных вести воздушное наблюдение за Россией и другими странами-членами.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, что означает для России выход США из Договора об открытом небе.