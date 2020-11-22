Российский 25-летний футболист, полузащитник Валерий Сарамутин рассказал, как в американском футбольном клубе "Остин Боулд", за который он выступает, фактически травят игроков за неугодные взгляды. В частности, его и бразильца Клебера Джакомацци ди Сзза Фрейтаса отстранили за отказ стать на колено в поддержку движения Black Lives Matter.

Рассказ спортсмена приводит издание "Спорт-экспресс".

По словам Валерия, всячески демонстрировать солидарность с BLM в клубе стали принуждать летом.

"25 мая убили Флойда... Тренировки возобновились (после коронавирусного карантина - Ред.) в конце июня, и почти сразу начались сложности. Перед первым матчем после карантина все на поле встали на колено в поддержку движения Black Lives Matter. Я не встал, и ко мне у клуба возникли вопросы. Тренер говорил, что мне надо подумать над своим поведением. Состоялась беседа и с президентом (кстати, белым), он убеждал меня: "Пойми, это не для тебя, это проявление уважения". А я отвечал, что не понимаю, зачем это нужно делать. С игроками, кстати, конфликтов не было. Вице-капитан "Боулд" Джермейн Тэйлор даже меня поддерживал в личных беседах, пытался переубедить руководство, но ничего поделать не мог", - поведал россиянин.

Дальше он рассказал, как со временем палку стали перегибать еще больше.

"Я нормально отношусь к тому, что происходит в Америке. Но, думаю, летом эту ситуацию стали перегибать. Перед матчами все вставали на колено - ладно, если бы это было по желанию, но нет. А с августа началась еще одна акция: на 8-й минуте матчи останавливали, все снова опускались на колено и ждали отметки в 8 минут 46 секунд - столько времени душили Флойда", - сообщил Сарамутин.

Эта акция впервые была проведена 31 августа в матче с "Оклахомой", и тогда мужчина опять не опустился на колено. В той же встрече произошел конфликт капитана Клебера (в нулевые он играл в киевском "Динамо") с тренерским штабом. Капитан возмутился, что сильнейшие почему-то сидят на скамейке, и в жесткой форме высказав негодование тренеру и руководству прямо в раздевалке. Клебера заменили, вместо него выпустили темнокожего юного футболиста.

Как писала "Страна", летом четыре пилота "Формулы-1" не встали на колено перед стартом второго этапа гонки.

А в октябре игроки "Краснодара" отказались сделать то же самое перед матчем с "Челси".