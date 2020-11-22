Флагманский авиаперевозчик ФРГ, компания Lufthansa начала пробные продажи спальных мест в эконом-классе. Такие места доступны только на дальнемагистральных перелетах.

Об этом сообщает сайт avianews.com.

Услуга под названием "спальный ряд" (Sleeper’s row) предоставляется с середины ноября до середины декабря 2020 года пока на рейсах одного направления: Франкфурт - Сан-Паулу (Бразилия) и Сан-Паулу - Франкфурт. Ее стоимость составляет 260 долларов.

За эту сумму пассажир может получить в свое распоряжение от трех до четырех кресел, на которых можно спать в горизонтальном положении, а не сидя. Для большего комфорта бортпроводники выдают спальный комплект из бизнес-класса, который включает матрас, подушку и одеяло.

Заказать спальный ряд можно только в аэропорту на стойке регистрации или уже у выхода на посадку.

Как допускают на сайте новостей авиации, появление новой услуги связано с большим количеством свободных мест в самолетах из-за пандемии COVID-19. Продавая пустые блоки кресел, авиакомпания сможет получать дополнительный доход.

Несколько лет назад похожую услугу ввели авиакомпании Air New Zealand и Air Astana. При этом Air New Zealand выделяет для пассажиров ряды, где можно увеличить ширину кресел для более комфортного расположения лежа.

Между тем в Turkish Airlines теперь нужно будет платить за выбор места в эконом-классе.

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