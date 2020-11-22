В воскресенье, 22 ноября, во время повторного голосования, явка избирателей в 11 городах по состоянию на 16:00 составила 22,5%. Погрешность составляет 1%.

Об этом сообщает гражданская сеть "Опора" в Фейсбуке.



Так, для сравнения: на 16:00 на голосовании 25 октября явка составила 27% (погрешность 0,84%), а во втором туре местных выборов 15 ноября - 18,6% (погрешность 1,1%).

Отмечается, что во время повторного голосования 22 ноября явка избирателей в 11 городах в 12:00 составила 9,7%. Погрешность составляет 0,5%. Так, на прошлой неделе явка избирателей по состоянию на 12:00 составляла 8,6%. А на местных выборах 25 октября - 13,5%.





Ранее "Страна" сообщала, что 15 ноября явка в Одессе - 25%, а в Сумах - 19%. Также по официальным данным ЦИК, по состоянию на 20:00 средняя явка на выборах составила 24%.



Напомним, что по состоянию на 20:00 25 октября явка на местных выборах составила 35,94%. Это рекордно низкая явка за всю историю украинских выборов.