Французское правительство в ближайшие недели будет ослаблять жесткий карантин, делая это в три этапа.

Об этом заявил официальный представитель правительства страны Габриэль Атталь, передает "Le Figaro".

Как отмечается, во вторник президент Франции Эммануэль Макрон выступит с речью перед нацией, в которой расскажет о ситуации с вирусом и может объявить о частичном ослаблении локдауна, который действует с 30 октября.

"Эммануэль Макрон расскажет о перспективах на несколько недель, особенно о том, как мы скорректируем нашу стратегию. На карту поставлено изменение правил изоляции по мере улучшения ситуации со здоровьем и избежание новой вспышки эпидемии", - сказал Атталь.

П его словам, первый шаг ожидается примерно 1 декабря, затем перед праздниками в конце года, а затем с января 2021 года.

Кроме того, в субботу глава правительства Жан Катекс заявил, что власти собираются открыть некоторые предприятия, уточнив, что это не касается баров и ресторанов.

"Мы действительно откроем не первостепенные предприятия примерно к 1 декабря", - сказал он.

Напомним, на этой неделе Франция стала первой европейской страной, где число случаев коронавируса превысило отметку в 2 миллиона.

В то же время стало известно, что во Франции после двухнедельного локдауна коронавирус пошел на спад.