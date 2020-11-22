В Санкт-Петербурге, где в маршрутке зарезали мужчину, ссора родителей учащихся закончилась тем, что стороны прямо в переписке школьного чата забили "стрелку" и устроили массовую драку.



Об этом сообщает со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслава Степченко радиостанция "Говорит Москва".



Отмечается, что потасовка произошла из-за личной неприязни. В драке приняли участие родители учащихся.



"По данным МВД, задержаны шесть человек. Полицейские изъяли на месте происшествия газовый и травматический пистолеты. Составлены административные протоколы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в материале.



Инцидент произошел на проспекте Тореза в Выборгском районе. Задержанных доставили в полицию и составили административные протоколы о мелком хулиганстве. От взаимных обвинений друг к другу родители отказались. Никто не пострадал.



Ранее "Страна" сообщала, что в Питере школьник попытался убить всю свою семью. 15-летний Серафим пытался перерезать горло своей шестилетней сестре и выстрелил из травматического пистолета в родителей.



Также напомним, что в Санкт-Петербурге ревнивый муж зарубил топором жену в салоне красоты. Женщина несколько месяцев назад ушла от него и подала на развод.