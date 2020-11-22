В пункте пропуска "Гоптовка" Харьковской области пограничники задержали гражданина Украины, чье имя числилось в базе данных подозреваемых в тяжком преступлении. Его еще с 2016 года разыскивали за изнасилование.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы.

В субботу, 21 ноября, мужчина намеревался выехать в Россию. При прохождении им пограничного контроля сработала одна из баз данных правоохранительных органов.

Как выяснили пограничники Харьковского отряда, Национальная полиция разыскивала мужчину уже четыре года. Его подозревают в совершении на территории Днепропетровской области преступлений по статьям Уголовного кодекса Украины 152-1 (изнасилование) и 162-1 (нарушение неприкосновенности жилища).

Гражданина задержали и передали представителям Нацполиции.

Ранее "Страна" рассказывала о задержании в Киеве гражданина Грузии, который был в розыске Интерпола за убийство и изнасилование польки.

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