Власти Великобритании изучают возможность введения "ковидных паспортов". Новые документы предполагается выдавать тем, кто привился от коронавируса.



Об этом сообщает английская газета The Sunday Times.



Отмечается, что обладатели "ковидных паспортов" смогут свободно перемещаться по стране в условиях, когда действует множество ограничений.



"Данную идею предложил ранее бывший министр здравоохранения Джереми Хант. По его мнению, Соединенное Королевство сможет вернуться к нормальной жизни только после вакцинации и организации ежемесячного тестирования всего населения. Наличие прививки и отрицательного теста на коронавирус даст людям возможность обрести прежнюю свободу, возможность не соблюдать ограничения, комендантский час. Идею Ханта некоторые уже назвали "оруэлловской", - говорится в материале.



Так, вопрос о введении таких паспортов будет поднят премьер-министром Борисом Джонсоном в парламенте уже в понедельник.

По данным газеты, глава правительства также проинформирует о завершении со 2 декабря национального карантина в Англии и возврате к системе локальных ограничений. Предполагается, что на Рождество власти ослабят ограничительные меры, а по окончании праздников снова ужесточат их.



Ранее "Страна" сообщала, что Великобритания стала девятой страной мира с более чем миллионом зараженных коронавирусом. Таким образом, Британия пополнила ряды стран с антирекордом числа заболевших.



Также напомним, что Британия выделила астрономическую сумму для поддержки культуры в период Сovid-19. Так, Лондон разработал инвестиционный пакет поддержки на сумму 6 млрд фунтов стерлингов.