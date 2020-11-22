В воскресенье, 22 ноября, в день второго тура местных выборов в Украине, представители гражданской организации "Опора" попали в ДТП на автодороге "Одесса-Новоазовск" в Запорожской области. В результате аварии все трое получили телесные повреждения, но без угрозы для жизни.

Об этом сообщает пресс-служба полицейского управления Запорожской области.

"Установлено, что водитель автомобиля "Volkswagen" 1981 года рождения не справился с управлением, выехал на обочину и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате аварии водитель и двое пассажиров – представители гражданской сети "ОПОРА" получили телесные повреждения различной степени тяжести. Сейчас их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении полиции.

Кроме того об аварии написала глава правления "Опоры" Ольга Айвазовская на своей странице в Facebook. Она рассказала, что ДТП произошло около шести часов утра, когда наблюдатели ехали на избирательные участки Бердянска.

По словам Айвазовской, причиной происшествия стали погодные условия, состояние дороги и гололед. Она также уточнила, что первая медицинская помощь пострадавшим была предоставлена в районной больнице Приморска.

"Мы надеемся на быстрое возобновление участников трагического события и будем помогать нашим коллегам. Впрочем, обращаюсь ко всем небезразличным, кто понимает, насколько наша работа связана с рисками и вызовами не только политического характера, не оставаться безразличными и участвовать в сборе средств на помощь", - добавила глава правления.

Также по данному факту следователями Приморского отделения полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Начато досудебное расследование.

Напомним, сегодня, 22 ноября, проходит второй тур местных выборов в 11 городах Украины, в том числе ив Бердянске, куда направлялись наблюдатели. "Страна" следит за избирательным процессом в обновляемом материале.

Также сообщалось, что явка во втором туре выборов не дотянула и до 13%.