Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в случае, если не сработает карантин выходного дня, в правительстве уже активно разрабатывают план по противодействию распространения Covid-19.



Об этом он сообщает на своей странице в Facebook.



Так, Шмыгаль отметил, что сегодня заканчивается четвертый день карантина выходного дня. И в том случае, если он не скажется положительно на динамике заболевания, в правительстве введут план Б, который уже начали разрабатывать.

"Вчера я рассказал, что мы начали обсуждение этого плана, чтобы вся страна имела о нем четкое представление", - добавил министр.



"Мы уже провели по этому поводу два совещания с городскими головами, встретились с Советом церквей и религиозными организациями, чтобы выработать совместный, взвешенный и поддерживаемый всеми план. Также на этой неделе обсудили с украинским бизнесом механизмы поддержки отраслей, на которых ограничения сказываются больше всего", - говорит Шмыгаль.



Так, по его словам, одновременно с обсуждением возможных усиленных карантинных мероприятий, Кабмин продолжает укреплять медицинскую систему. По его словам, городским бюджетам направлены дополнительные 870 млн грн на улучшение обеспеченности больниц кислородом и уже выделен 1 млрд грн на закупку 6 млн экспресс-тестов, которые получат семейные врачи и бригады скорой помощи.





Ранее "Страна" сообщала, что Шмыгаль подтвердил разработку плана правительства по введению полного локдауна. По его словам идут ежедневные консультации с эпидемиологами и инфекционистами и анализируется ситуация по каждому региону.



Также напомним, что в Украине в декабре и на новогодние праздники хотят ввести полный локдаун. "Страна" опубликовала полный список изменений, которые вступят в силу при его введении.