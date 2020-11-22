Российская вакцина от коронавируса будет стоить дешевле западных аналогов. Фото:pixabay

Цены на российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" будет намного ниже, чем цены на инъекции западными вакцинами Pfizer и Moderna.

Об этом сообщили разработчики "Спутник V" в Twitter-аккаунте в воскресенье, 22 ноября.

"Объявленные цены в $19,5 за дозу вакцины Pfizer и $25-37 за дозу вакцины Moderna на самом деле означают, что цены составят $39 и $50-74 на человека. Одному человеку требуется две дозы вакцин Pfizer, "Спутник V" и Moderna. Цена на Sputnik V будет намного ниже", - уточняют в сообщении.

Отмечают, что представитель Российского фонда прямых инвестиций уточнил, что точная цена российской вакцины будет объявлена на следующей неделе.

Российская вакцина от коронавируса будет стоит дешевле чем другие. Скриншотsputnikvaccine

Напомним, цена на одной инъекции вакциной от коронавируса компании Moderna обойдется в 25-37 долларов.

Кроме того сообщалось, что ВОЗ может внести российскую вакцину Спутник V в список рекомендуемых, если препарат будет соответствовать нужным критериям.

Также "Страна" собрала и проанализировала все данные о закупках вакцин, для того чтобы выяснить когда и по какой цене украинцев начнут прививать от коронавируса.

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