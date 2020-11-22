Цены на российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" будет намного ниже, чем цены на инъекции западными вакцинами Pfizer и Moderna.

Об этом сообщили разработчики "Спутник V" в Twitter-аккаунте в воскресенье, 22 ноября.

"Объявленные цены в $19,5 за дозу вакцины Pfizer и $25-37 за дозу вакцины Moderna на самом деле означают, что цены составят $39 и $50-74 на человека. Одному человеку требуется две дозы вакцин Pfizer, "Спутник V" и Moderna. Цена на Sputnik V будет намного ниже", - уточняют в сообщении.

Отмечают, что представитель Российского фонда прямых инвестиций уточнил, что точная цена российской вакцины будет объявлена на следующей неделе.

Напомним, цена на одной инъекции вакциной от коронавируса компании Moderna обойдется в 25-37 долларов.

Кроме того сообщалось, что ВОЗ может внести российскую вакцину Спутник V в список рекомендуемых, если препарат будет соответствовать нужным критериям.

Также "Страна" собрала и проанализировала все данные о закупках вакцин, для того чтобы выяснить когда и по какой цене украинцев начнут прививать от коронавируса.