Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков выразил сожаление о выходе США из Договора по открытому небу.

Об этом Песков сказал в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Мы сожалеем и считаем, что выход США из этого Договора делает его далее нежизнеспособным", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, с 22 ноября США выходят из Договора по открытому небу. Но ряд экспертов заявил, что Россия должна сохранить его с участием европейских государств.

Также сообщалось, что впервые о намерении выйти из данного договора американская сторона заявила якобы из-за нарушений со стороны Российской Федерации.

Так же "Страна" сообщала, что в Кремле заявили, что "железобетонных договоренностей" с США по продлению ДСНВ нет.